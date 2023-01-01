Альтернативы - Marketing Miner
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Contently
contently.com
Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.
Pressboard
pressboardmedia.com
Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...
NPAW
npaw.com
NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...
Web CEO
webceo.com
WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...
Momently
momently.com
Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша а...
Conductor
conductor.com
Conductor — ведущая в мире платформа для SEO и органического маркетинга. Корпоративная платформа SEO и контент-маркетинга от Conductor призвана помочь брендам обеспечить техническую оптимизацию их веб-сайтов для ранжирования в поисковых системах, улучшения существующих страниц и создания нового конт...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Matomo
matomo.org
Не портите свою репутацию с помощью Google Analytics. Matomo — это этическая альтернатива, при которой вы не будете жертвовать конфиденциальностью или ставить под угрозу свой сайт.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.