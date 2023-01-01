MarineTraffic отображает позиции кораблей и яхт по всему миру практически в реальном времени. Используя крупнейшую сеть наземных приемников AIS, приложение охватывает большинство основных портов и морских маршрутов.

Веб-сайт: marinetraffic.com

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