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Альтернативы - Map My Customers

ProntoForms

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким кодом для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работник...

Repsly

Repsly

repsly.com

Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Повысьте производительность с помощью интегрированной мобильной платформы для розничных бизнес-операций, коммуникаций и аналитики в реальном времени.

Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

Универсальное мобильное приложение для продаж на местах, DSD и ввода заказов Создавайте заказы на продажу, мобильные счета, оценки и платежи. Оптимизируйте маршруты продаж и отслеживайте представителей с помощью Live GPS. Создавайте порталы электронной коммерции

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми ваш...

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc — это облачное приложение для отслеживания полевых сотрудников, позволяющее отслеживать повседневную рабочую деятельность с использованием данных в реальном времени. Попробуйте наш бесплатный план. Получите 1 тысячу часов отслеживания в реальном времени для ∞ пользователя.

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и ​​достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

FieldPie — это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своими мобильными сотрудниками в сфере выездного обслуживания, продаж, выездного аудита и мерчендайзинга. FieldPie, которому доверяют лидеры отрасли и инновационные стартапы, помогает компаниям повысить эффективность и...

CallProof

CallProof

callproof.com

CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям планировать оптимизированные марш...

allGeo

allGeo

allgeo.com

Abaqus предоставляет программную платформу (www.allGeo.com), которая помогает предприятиям упростить управление полевыми операциями. Платформа allGeo содержит такие решения, как учет рабочего времени и EVV (электронная проверка посещений), и легко подключается к ADP Workforce Now®, чтобы упростить о...

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.

Mapline

Mapline

mapline.com

Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...

URVA

URVA

urva.co

URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...

Repzo

Repzo

repzo.com

Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в режиме реального времени.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro — это облачное программное обеспечение для управления услугами со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяющее вам управлять клиентами, потенциальными клиентами, предложениями, заказами, счетами-фактурами, платежами, отзывами и отзыва...

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Приложение для автоматизации продаж для ваших выездных сотрудников Предназначен для производителей, оптовиков и дистрибьюторов, позволяющих оптимизировать свою деятельность по продажам на местах и ​​ускорить продажи.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.

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