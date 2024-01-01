Альтернативы - makereels.ai
VEED
veed.io
Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip превращает длинные видеоролики в высококачественные вирусные клипы, которыми вы можете поделиться на TikTok, YouTube Shorts и Reels, чтобы расширить охват социальных сетей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.
Yepic Studio
yepic.ai
Создавайте видео с искусственным интеллектом за считанные минуты с помощью Yepic Studio. Дублируйте живую видеоконференцию с помощью VidVoice. Персонализируйте и масштабируйте видео AI с помощью нашего API. Попробуй бесплатно.
Hippo Video
hippovideo.io
Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.
Colossyan
colossyan.com
Создавайте видеоролики с участием ИИ-актеров — перестаньте тратить время на студии. Доверьте профессиональное редактирование видео Colossyan Creator без какой-либо подготовки или дополнительных навыков. Просто введите текст и за считанные минуты получите готовое видео на более чем 70 языках.
Munch
getmunch.com
Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впечатляющие клипы из ваших длинных видеороликов, используя современный генеративный искусственный интеллект и маркетинговую аналитику.
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, который может превратить ваш текст в реалистичную речь. Более 300+ гиперреалистичных голосов. Создавайте свой контент так, как вы этого хотите!
Exemplary AI
exemplary.ai
Превратите видео и аудио в привлекательный контент. Создавайте резюме, видеоролики, расшифровки, подписи, переводы и многое другое с помощью простых подсказок.
Vidon.ai
vidon.ai
Самый простой способ создания видео. Создавайте привлекательные видеоролики без использования камеры.
SpiritMe
spiritme.tech
Мгновенное создание видео с цифровыми аватарами Наберите любой текст и мы сгенерируем видео, где вы произнесете его, как настоящий, своим внешним видом, голосом и эмоциями.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Gan AI
gan.ai
Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.
Tavus
tavus.io
Tavus лидирует в создании захватывающих, гиперперсонализированных видеороликов, которые действительно выглядят и звучат как вы — и масштабируются, как никакая другая платформа. Подарите своей аудитории незабываемые впечатления с помощью видеороликов в реальном времени, созданных специально для них.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте ...
Pipio
pipio.ai
Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти ИИ-аватары могу...
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Vidext
vidext.io
Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удоб...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.