Альтернативы - Mailazy

HandySends

handysends.com

Здесь, в HandySends, мы уделяем основное внимание доставляемости, масштабируемости и поддержке. Благодаря нашей круглосуточной поддержке и техническим знаниям вы можете быть уверены, что ваши маркетинговые и критически важные для бизнеса электронные письма будут безопасно доставлены в папку «Входящи...