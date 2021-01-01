Альтернативы - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа счастья сочетает в себе аутентичные инструменты коммуникации, преданных своему делу специалистов по успеху и искусственный интеллект, которые помогут вам построить долгосрочные отношения.
mails.ai
mails.ai
Масштабируемый охват с неограниченным количеством учетных записей электронной почты. Mails.ai помогает вам проводить интеллектуальные, автоматизированные кампании по электронной почте на основе искусственного интеллекта для развития вашего бизнеса.
MailReach
mailreach.co
Сервис №1 по разогреву электронной почты, позволяющий избежать попадания в спам. Познакомьтесь с MailReach, службой разогрева электронной почты, которая повышает вашу репутацию электронной почты, создавая позитивное и реалистичное взаимодействие с вашими электронными письмами на автопилоте.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Перестаньте отправлять холодные письма в спам. Warmup Inbox — это служба прогрева электронной почты, которая автоматически повышает вашу репутацию в качестве отправителя электронной почты через нашу сеть почтовых ящиков, общающихся друг с другом.
Bouncer
usebouncer.com
Служба проверки и проверки электронной почты с крутыми технологиями и по-настоящему заботливыми людьми. Самый простой в использовании, но самый мощный.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
MailerSend
mailersend.com
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SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!
Interseller
interseller.io
Interseller помогает рекрутерам находить кандидатов и вступать в контакт с ними, находя их электронную почту и отправляя последовательности электронных писем.
Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Primailer
primailer.com
Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Maildroppa
maildroppa.com
Простой электронный маркетинг для занятых основателей. Maildroppa — это простой в освоении инструмент для стартапов, создающих что-то новое. Это самый простой способ связаться с вашей аудиторией и расти вместе с ней.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Emercury
emercury.net
Превратите больше потенциальных клиентов по электронной почте в клиентов Откройте для себя платформу электронного маркетинга, которую маркетологи используют для привлечения, конвертации и удержания своих клиентов.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — это платформа электронной почты и API. Команды разработчиков программного обеспечения используют Waypoint для создания, координации и мониторинга уведомлений по электронной почте.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — это единственная универсальная платформа цифрового маркетинга, которая позволяет предприятиям B2B и B2C, продавцам электронной коммерции и агентствам развивать отношения с клиентами посредством цифровых маркетинговых кампаний, обмена транзакционными сообщениями и автоматизации маркетинг...
Sidemail
sidemail.io
Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные...
luxsci
luxsci.com
LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать дох...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com — инновационный поставщик услуг облачной телефонии, помогающий новым предприятиям решать проблемы связи. С момента появления Sarv в 2011 году они представили единую коммуникационную платформу, оснащенную мощными API-интерфейсами для поддержки ее услуг на всех платформах и во всех отраслях. ...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni — это команда преданных своему делу профессионалов, которые специализируются на предоставлении высококачественных услуг по доставке электронной почты предприятиям и организациям любого размера. Миссия Mailtinni — помочь нашим клиентам достичь своих целей по доставляемости электронной почт...
mailpipe
mailpipe.co
Веб-решение для бизнеса, предоставляющее инструменты для создания, редактирования, анализа и улучшения электронного маркетинга.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Все необходимые инструменты email-маркетинга Отправка рекламной кампании по электронной почте и управление списком адресов электронной почты еще никогда не были такими простыми. * Автоответчики * Формы подписки по электронной почте * Транзакционные API. * Аутентифицированные электронные письма * Оп...
indemandly
indemandly.com
Indemandly — это инструмент диалогового маркетинга, а не просто приложение для обмена сообщениями с клиентами. Увеличить сайт и инстаграм.
CritSend
critsend.com
CritSend — это решение ваших проблем с доставляемостью. Основанная в 2007 году, компания CritSend разработала первый сервис, решающий проблему доставляемости транзакционных электронных писем. Цель CritSend: облегчить доставку электронных писем в почтовый ящик ваших клиентов. Осознавая проблемы с ...
rapidmail
rapidmail.com
Любой может создавать и отправлять успешные информационные бюллетени с помощью Rapidmail. Простая в использовании, надежная доставка и полное соответствие GDPR, вы сможете отправлять современные информационные бюллетени без специальных знаний в области маркетинга. Присоединяйтесь к более чем 200 00...
HandySends
handysends.com
Здесь, в HandySends, мы уделяем основное внимание доставляемости, масштабируемости и поддержке. Благодаря нашей круглосуточной поддержке и техническим знаниям вы можете быть уверены, что ваши маркетинговые и критически важные для бизнеса электронные письма будут безопасно доставлены в папку «Входящи...