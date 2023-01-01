WebCatalog

MagCloud

MagCloud

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: magcloud.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MagCloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

У MagCloud есть формат для всех ваших деловых и личных издательских потребностей. От одностраничных до многостраничных журналов и брошюр — выбирайте из множества форматов, включая журнал, дайджест, квадратный формат или очень большой формат таблоида и плаката.

Веб-сайт: magcloud.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MagCloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Joomag

Joomag

joomag.com

Heyzine

Heyzine

heyzine.com

Canvasflow

Canvasflow

canvasflow.io

ZINIO

ZINIO

zinio.com

Bank al Etihad

Bank al Etihad

bankaletihad.com

The Punch

The Punch

punchng.com

The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter

hollywoodreporter.com

Reach.at

Reach.at

reach.at

FlipHTML5

FlipHTML5

fliphtml5.com

Fifth Third Bank

Fifth Third Bank

53.com

Japan Today

Japan Today

japantoday.com

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности