Альтернативы - MadKudu
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков потенциальных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keypl...
Warmly,
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с проверенными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
6sense
6sense.com
Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...
Influ2
influ2.com
Не аккаунты принимают решения — это делают люди. Сделайте персонализированную рекламу неотъемлемой частью переговоров о продажах.
UpLead
uplead.com
Получите доступ к нашей точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста. Благодаря встроенной проверке электронной почты UpLead является лидером в области высококачественных данных деловых контактов. Начните бесплатную 7-дневную пробную версию сегодня!
Madison Logic
madisonlogic.com
Конвертируйте свои лучшие аккаунты быстрее. Ускорьте процесс продаж с помощью глобальной маркетинговой платформы Madison Logic, основанной на учетных записях.