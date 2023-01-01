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MacUpdate

MacUpdate

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Веб-сайт: macupdate.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MacUpdate — лучший способ найти бесплатное программное обеспечение Mac. Скачивайте, устанавливайте или обновляйте приложения Mac, читайте отзывы пользователей или отправляйте свои собственные.

Веб-сайт: macupdate.com

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