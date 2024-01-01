Альтернативы - Lumity Benefits
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Empower
empower.com
Мы здесь, чтобы помочь вам достичь всех ваших финансовых целей — от финансового благополучия сейчас до пенсии, которую вы себе представляете в будущем.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — один из лучших и самых дешевых поставщиков услуг резидентных прокси с более чем 200 миллионами резидентных и статических прокси, которые дадут вам преимущество при использовании парсерских прокси!
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто одноразовая оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша ме...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо еще на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — это система котировок льгот для сотрудников, помогающая брокерам котировать льготы для работодателей.
MMChr
mmchr.com
HR-аутсорсинговая и консалтинговая компания, специализирующаяся на соблюдении кадрового и трудового законодательства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративных преимуществ и новых возможностей. Мы помогаем повысить эффективность вашего бизнеса и привлечь ваших сотрудников.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum предлагает аутсорсинг HR, расчет заработной платы и администрирование заработной платы, льготы и администрирование льгот для сотрудников, 401 (k), компенсацию работникам и HR-решения.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Поиск поставщика услуг в сфере пенсионных фондов. Неотслеживаемые участники: кошмар директора фонда. У нас есть общая цель: позвольте TraceGenie помочь вашему фонду. Наши комиссии зависят от рынка, и с использованием платформы TraceGenie вы можете быть уверены в комплексном контроле и подотчетности,...
Bennie
bennie.com
Глобальная платформа льгот Bennie помогает работодателям, сотрудникам и их иждивенцам добиться успеха с помощью ряда современных решений, включая консалтинг, страхование и коучинг. Bennie, которому доверяют самые инновационные компании мира, представляет собой универсальное решение, выходящее за рам...
UMR
member.umr.com
UMR — это сторонний администратор (TPA), нанятый вашим работодателем для обеспечения правильной оплаты ваших претензий, чтобы ваши расходы на медицинское обслуживание были сведены к минимуму и вы могли сосредоточиться на своем благополучии.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — это онлайн-портал льгот и рынок скидок для сотрудников номер один в США.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
О Inspira Financial Inspira Financial предлагает решения в области здравоохранения, благосостояния, выхода на пенсию и льгот, которые укрепляют и упрощают путь к здоровью и богатству. Имея более 7 миллионов клиентов, владеющих активами на сумму более 62 миллиардов долларов, Inspira сотрудничает с ты...