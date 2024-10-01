Альтернативы - Loqate
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
ID.me
id.me
ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете. Защищенная сеть цифровой идентификации ID.me насчитывает более 98 миллионов пользователей, а также имеет партнерские отношения с 30 штатами, 10 федеральными агентствами и более чем 500 розничными торговцами известных брен...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая пот...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
Instantly
instantly.ai
Мгновенно масштабируйте свои информационно-пропагандистские кампании с помощью неограниченного количества учетных записей для отправки электронной почты и разминки, базы данных потенциальных клиентов b2b и интеллектуального искусственного интеллекта. Находите потенциальных клиентов, создавайте кампа...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Plaid
plaid.com
Plaid — это платформа с набором продуктов, которая позволяет разработчикам создавать финансовые приложения, которые могут взаимодействовать с банковскими счетами, выполнять платежи и управлять рисками. Это позволяет пользователю легко аутентифицировать и привязать свой банковский счет к любому прило...
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Mailgun
mailgun.com
Набор мощных API, которые позволяют вам легко отправлять, получать и отслеживать электронную почту из вашего приложения, независимо от того, используете ли вы Python, Ruby, PHP, C#, Node.js или Java. Простая интеграция SMTP и простой RESTful API позволяют абстрагироваться от запутанных деталей отпра...
Debounce
debounce.io
Инструмент проверки электронной почты; Просто, быстро и точно. Не позволяйте недоставленным, одноразовым, спам-ловушкам и деактивированным электронным письмам ухудшать вашу репутацию отправителя, тратить свое время и деньги. 30% писем портятся всего за один год. Если более 10% ваших писем плохие, то...
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты ...
Email Validation
emailvalidation.io
Подтвердите любой адрес электронной почты с помощью нашей бесплатной и простой в использовании программы проверки электронной почты. Мы обеспечиваем точность 99%.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...