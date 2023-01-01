WebCatalog
Looria

Looria

looria.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Looria в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Looria собирает в Интернете обзоры и цены на самые популярные товары в мире.

Веб-сайт: looria.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Looria, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Push Square

Push Square

pushsquare.com

Tundra

Tundra

tundra.com

Nintendo Life

Nintendo Life

nintendolife.com

Ptable

Ptable

ptable.com

AppleInsider

AppleInsider

appleinsider.com

Beautylish

Beautylish

beautylish.com

SpanishDict

SpanishDict

spanishdict.com

Consumer Reports

Consumer Reports

consumerreports.org

Yahoo Shopping

Yahoo Shopping

shopping.yahoo.com

Zilliz

Zilliz

zilliz.com

TourRadar

TourRadar

tourradar.com

ALT

ALT

alt.xyz

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности