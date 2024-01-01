Альтернативы - Local Express
Instacart
instacart.com
Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.
Gopuff
gopuff.com
Gopuff доставляет все, что вам нужно: доставку еды, товаров для дома, закусок и алкоголя на некоторые рынки.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.
Routific
routific.com
Самое простое программное обеспечение для планирования маршрута доставки. Сочетая мощную оптимизацию маршрутов с пятизвездочным опытом доставки, Routific делает планирование местных маршрутов доставки простым и выгодным.
Good Eggs
goodeggs.com
Абсурдно свежие продукты и наборы еды доставили в тот же день.
Locate2u
locate2u.com
Планировщик маршрутов и оптимизация доставок Мы упрощаем доставку товаров или отслеживание ваших услуг. Используйте свой собственный автопарк или передайте доставку другим курьерам в одном приложении.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизирует весь процесс заказа продуктов. Мы платим поставщикам за все, что они поставляют. Бакалейщики платят только за то, что продается.