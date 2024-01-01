Альтернативы - LiveSession
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
TWIPLA
twipla.com
Идеальная альтернатива Google Analytics для обеспечения конфиденциальности. Присоединяйтесь к более чем 2,5 миллионам веб-сайтов, которые уже пользуются преимуществами аналитики и аналитики с идеальной конфиденциальностью.
Pendo
pendo.io
«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Flywheel
getflywheel.com
Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимизируйте работу в Интернете с помощью видеозаписей поведения пользователей. Точно записывайте каждый сеанс и выпуск всего за 14 долларов в месяц.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сде...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — это прогнозирующий искусственный интеллект, который визуально выделяет то, что видят люди, куда они смотрят в первую очередь и какая часть их внимания захватывается конкретными элементами вашего дизайна.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителей/пользователей.
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в академических исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за у...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...