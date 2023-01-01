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Literacy Hub

Literacy Hub

lithub.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Literary Hub — это организующий принцип на службе литературной культуры, единый, надежный, ежедневный источник всех новостей, идей и богатства современной литературной жизни. В Интернете больше замечательного литературного контента, чем когда-либо прежде, но он разбросан и легко теряется. С помощью своих партнеров — больших и малых издателей, журналов, книжных магазинов и некоммерческих организаций — Lit Hub становится местом, куда читатели могут каждый день возвращаться за умными, увлекательными и интересными статьями обо всем, что связано с книгами.

Веб-сайт: lithub.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Literacy Hub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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