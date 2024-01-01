Альтернативы - Linkfire
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — это дружественная платформа социального маркетинга, которая дает вам возможность охватить и продать нужным людям.
Linkr
linkr.com
Универсальная платформа монетизации для авторов и брендов! Вы можете создать ссылку в биографии, увеличить число подписчиков, монетизировать творчество и процветать с Linkr.com.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page is an easy-to-use tool to crease awesome page for all social networks and messengers. Large set of templates and customization feature help to create incredible pages for your business. Features: - Create multipe pages in one project - Support of Google Analytics, Facebook Pixel, TikTok Pi...
Social Unicorn
social-unicorn.com
To grow, your brand needs visibility. While Social Channels are wonderful to spread the word, maintaining LinkedIn and Twitter is time consuming and requires constant inspiration. With Social Unicorn everything is automatic! You feed the machine with everything you have to say (lists of blog posts,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks is a SEO software that helps with off-page SEO. We help simplify link building and save time for link builders. We do this by: 1. Creating a community of verified SaaS Marketers interested in content collaborations 2. Once you enter your priority keywords we search it in all member websit...
geno.link
geno.link
Geno.link is a software for all digital creators, coaches, marketers, entrepreneurs and anyone who wants to share, sell and show more online, even WITHOUT an expensive and complex website.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Improve the user experience and automatically optimize your app presence on the web. Device detection, landing page and analytics included.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks is the ultimate tool for creating music smart links for marketing, pre-save campaigns, artist pages and more. Instantly take your music marketing campaigns to the next level. Use Soundplate Clicks to easily create intelligent smart links for your music with innovative new features ...
Veshort
veshort.com
Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle — наиболее эффективная платформа, позволяющая музыкантам создавать свои веб-сайты и управлять маркетингом и продажами, ориентированными непосредственно на фанатов. Наша универсальная платформа предлагает музыкантам мощные возможности дизайна, готовые к использованию на мобильных устройств...
Autonix
autonix.io
QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.