Было бы здорово, если бы вы могли автоматически регистрировать действия в Salesforce или Microsoft Dynamics CRM? Что ж, теперь вы можете! LiiD автоматически отслеживает все ваши звонки и электронные письма непосредственно в вашей CRM, и вам даже не придется пошевелить пальцем.

Веб-сайт: dashboard.liid.com

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