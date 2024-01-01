Альтернативы - Legit.ng

Software Connect

softwareconnect.com

Software Connect помогает предприятиям и организациям найти лучшее программное обеспечение. Веб-сайт Software Connect — это бесплатный ресурс для предприятий, на котором можно найти обзоры программного обеспечения по всем направлениям, от ERP до WMS и всего, что между ними. Кроме того, команда экс...