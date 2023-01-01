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Альтернативы - Legaliser

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.

Avvoka

Avvoka

avvoka.com

Avvoka — это инструмент для автоматизации документооборота, переговоров и анализа, предназначенный для того, чтобы помочь юридическим фирмам, собственным юридическим группам и предприятиям (любого размера) разрабатывать документы, согласовывать их и использовать данные этого процесса для составления...

Catylex

Catylex

catylex.com

Catylex® — это революционное решение для анализа контрактов для любого бизнеса, которому необходимо извлекать и оптимизировать данные контрактов. Наш лучший в своем классе искусственный интеллект для контрактов автоматически распознает тысячи юридических и бизнес-концепций, что позволяет легко начат...

TermScout

TermScout

termscout.com

Откройте для себя лучшее в мире программное обеспечение для проверки контрактов с использованием искусственного интеллекта и получите мгновенную информацию с помощью проверок контрактов на основе искусственного интеллекта, подкрепленных рыночными данными. Заключайте сделки быстрее с Certify. Нам дов...

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Superlegal — это решение №1 для проверки контрактов, которое поможет вам ускорить заключение контрактов и быстрее закрывать сделки. Начните бесплатную пробную версию сегодня.

LexCheck

LexCheck

lexcheck.com

LexCheck — это платформа для ускорения заключения контрактов и анализа данных, которая проверяет контракты за считанные минуты, помогая заключать сделки быстрее.

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на серверах, сертифицированных по ISO27001 и ISO9001, и ему доверяют сотни клиентов. Оно предлагает автоматиз...

Kira Systems

Kira Systems

kirasystems.com

Получите доступ к репозиториям контрактов, ускорьте и повысьте точность проверки контрактов, снизьте риск ошибок, выиграйте новый бизнес и повысьте ценность, которую вы предоставляете своим клиентам.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...

Evisort

Evisort

evisort.com

Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.

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