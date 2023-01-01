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Альтернативы - LeadSwift

Dripify

Dripify

dripify.io

Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.

Salesrobot

Salesrobot

salesrobot.co

Автоматизируйте холодные информационные кампании по электронной почте и в социальных сетях. Попробуйте наше проверенное программное обеспечение для автоматизации продаж и каждый день увеличивайте свои усилия по охвату клиентов, как это делают более 2000 наших пользователей.

GA Connector

GA Connector

gaconnector.com

GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...

Cloudaro

Cloudaro

cloudaro.io

Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.

Leverly

Leverly

leverly.com

You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...

Hublead

Hublead

hublead.io

Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.

Manyreach

Manyreach

manyreach.com

Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.

Agolix

Agolix

agolix.com

Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...

Tech Tracker

Tech Tracker

techtracker.io

Techtracker — ведущий поставщик услуг по отслеживанию технологий в Интернете. С помощью Techtracker клиенты могут узнать, какие технологии или продукты использует та или иная компания, и получать оповещения в режиме реального времени при установке. Кроме того, Techtracker добавил возможности сканиро...

SalesGig

SalesGig

salesgig.com

SalesGig — это аутсорсинговая организация по развитию продаж, работающая частично или полный рабочий день, созданная для поддержки наших клиентов B2B. Мы применяем проверенные высокоскоростные стратегии исходящих холодных звонков, чтобы помочь нашим клиентам расширить охват, открыть диалог и создать...

Captain Data

Captain Data

captaindata.co

Captain Data — это платформа для извлечения и автоматизации данных без кода. С помощью Captain Data вы можете извлекать веб-данные, дополнять их несколькими источниками или поставщиками данных и интегрировать их в используемые вами инструменты, такие как электронные таблицы или CRM. Варианты использ...

SaveMyLeads

SaveMyLeads

savemyleads.com

Уведомления о рекламных объявлениях Facebook в CRM, по электронной почте или по SMS. Отправляйте уведомления в режиме реального времени о новых потенциальных клиентах по электронной почте, SMS или интегрируйте их с вашей CRM и электронными таблицами. Прекратите загружать CSV с Facebook снова и снова...

Trueleads

Trueleads

trueleads.com

Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж за счет автоматизации всего процесса поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). П...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...

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