Альтернативы - LeadSwift
Dripify
dripify.io
Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизируйте холодные информационные кампании по электронной почте и в социальных сетях. Попробуйте наше проверенное программное обеспечение для автоматизации продаж и каждый день увеличивайте свои усилия по охвату клиентов, как это делают более 2000 наших пользователей.
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector is a Google Analytics and CRM integration that provides marketing attribution in Salesforce or your favorite CRM. With GA Connector, you can see the attribution source for every lead (and each closed sale) in Salesforce, Zoho, Pipeline, or any other CRM, letting you trace profitability ...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
Leverly
leverly.com
You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker — ведущий поставщик услуг по отслеживанию технологий в Интернете. С помощью Techtracker клиенты могут узнать, какие технологии или продукты использует та или иная компания, и получать оповещения в режиме реального времени при установке. Кроме того, Techtracker добавил возможности сканиро...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig — это аутсорсинговая организация по развитию продаж, работающая частично или полный рабочий день, созданная для поддержки наших клиентов B2B. Мы применяем проверенные высокоскоростные стратегии исходящих холодных звонков, чтобы помочь нашим клиентам расширить охват, открыть диалог и создать...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — это платформа для извлечения и автоматизации данных без кода. С помощью Captain Data вы можете извлекать веб-данные, дополнять их несколькими источниками или поставщиками данных и интегрировать их в используемые вами инструменты, такие как электронные таблицы или CRM. Варианты использ...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Уведомления о рекламных объявлениях Facebook в CRM, по электронной почте или по SMS. Отправляйте уведомления в режиме реального времени о новых потенциальных клиентах по электронной почте, SMS или интегрируйте их с вашей CRM и электронными таблицами. Прекратите загружать CSV с Facebook снова и снова...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж за счет автоматизации всего процесса поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). П...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...