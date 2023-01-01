Самоочищающаяся бутылка для воды, которая поможет вам достичь цели по увлажнению. Нейтрализует до 99,9999%* вредных бактерий, вызывающих неприятный запах, с помощью УФ-излучения.

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