WebCatalog
LaMusica

LaMusica

lamusica.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наслаждайтесь любимыми латиноамериканскими радиостанциями и подкастами. Слушайте десятки новых плейлистов и узнавайте самые эксклюзивные новости из мира музыки.

Веб-сайт: lamusica.com

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