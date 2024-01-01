Альтернативы - Kyligence

CorralData

corraldata.com

В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе ис...