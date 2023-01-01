Простые инструменты для вашего бизнеса в Кении. Мы упрощаем прием цифровых платежей для вашего бизнеса, одновременно предоставляя доступ к кредитам и другим бизнес-инструментам.

Веб-сайт: kopokopo.co.ke

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kopo Kopo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.