Альтернативы - Knock
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
GoZen
gozen.io
Увеличьте свои продажи и доходы в 10 раз с помощью платформы органического роста на базе искусственного интеллекта. Органично развивайте свой бизнес без рекламы, создавая оптимизированный для SEO контент, увеличивая аудиторию, автоматизируя взаимодействие и продажи.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
MailerSend
mailersend.com
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SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!
Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Airship
airship.com
Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Truepush
truepush.com
Отправляйте неограниченное количество бесплатных push-уведомлений и монетизируйте push-рекламу с помощью инструмента Truepush. Добавьте дополнительный канал дохода на свой сайт с помощью нашей push-рекламы. Экономьте до 1200 долларов в месяц на привлечении пользователей с помощью инструмента Truepu...
ngrow
ngrow.ai
Увеличьте удержание с помощью push-уведомлений AI. Единственная интеллектуальная платформа push-уведомлений без SDK.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Leanplum
leanplum.com
Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.
Upsight
upsight.ai
Upsight объединяет омниканальную аналитику, интегрированные маркетинговые инструменты и оптимизацию рекламы, чтобы максимизировать доход и повысить эффективность всего вашего портфолио.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic is a customer engagement platform that enables organizations to delight customers with remarkable omnichannel experiences. It streamlines conversations at every touchpoint throughout the customer journey by unifying communication channels, messaging apps, and chatbots. Unifonic’s solutions ...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Native Mobile and Desktop Push Notifications for Chrome, Safari and Firefox. Easiest way to notify your loyal readers about new content
Pushify.com
pushify.com
Pushify предоставляет панель управления, с помощью которой вы можете таргетировать своих пользователей за пределами разных границ в зависимости от их часовых поясов. Следовательно, ориентируйтесь на пользователей из разных географических регионов в то время, когда они наиболее активны.
Ocamba
ocamba.com
Полный набор приложений управления предприятием для показа рекламы и обмена push-сообщениями.
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI is the FASTEST way to implement notifications (email, in-app, etc.) in your product. It comes with all the necessary integrations under the hood, visual notification editors and SDKs that let you create and integrate new notifications into your product in minutes.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush — это мощная и удобная платформа для отправки push-уведомлений, которая позволяет компаниям по всему миру привлекать, привлекать и удерживать свою аудиторию с помощью своевременной отправки персонализированных триггерных push-уведомлений. Nashpush, основанный на превосходной архитектуре, пр...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays — это ведущее на рынке SaaS-платформа для самообслуживания клиентов с помощью push-уведомлений с простой и удобной интеграцией кода. Почему клиенты любят работать с нами? 🔷PUSH 🔷... Показать больше INED 🔷PWA (Прогрессивные веб-приложения) 🔷НЕАКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Целе...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic — это комплексное маркетинговое решение для сайта, использующее веб-push-уведомления, намерения выхода и рекламные накладки.
indigitall
indigitall.com
indigitall is an international company that is offering a SaaS Marketing Automation service that allows our customers sending enriched, segmented, interactive and location-based push notifications to their audience. We cover the full customer lifecycle, activating, converting and retaining an increa...