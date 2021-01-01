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Альтернативы - Knock

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.

Courier

Courier

courier.com

Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

Braze

Braze

braze.com

Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

User.com

User.com

user.com

User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.

GoZen

GoZen

gozen.io

Увеличьте свои продажи и доходы в 10 раз с помощью платформы органического роста на базе искусственного интеллекта. Органично развивайте свой бизнес без рекламы, создавая оптимизированный для SEO контент, увеличивая аудиторию, автоматизируя взаимодействие и продажи.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

Iterable

Iterable

iterable.com

Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

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SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.

UserWise

UserWise

userwise.io

Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Airship

Airship

airship.com

Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Truepush

Truepush

truepush.com

Отправляйте неограниченное количество бесплатных push-уведомлений и монетизируйте push-рекламу с помощью инструмента Truepush. Добавьте дополнительный канал дохода на свой сайт с помощью нашей push-рекламы. Экономьте до 1200 долларов в месяц на привлечении пользователей с помощью инструмента Truepu...

ngrow

ngrow

ngrow.ai

Увеличьте удержание с помощью push-уведомлений AI. Единственная интеллектуальная платформа push-уведомлений без SDK.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.

Upsight

Upsight

upsight.ai

Upsight объединяет омниканальную аналитику, интегрированные маркетинговые инструменты и оптимизацию рекламы, чтобы максимизировать доход и повысить эффективность всего вашего портфолио.

Unifonic

Unifonic

unifonic.com

Unifonic is a customer engagement platform that enables organizations to delight customers with remarkable omnichannel experiences. It streamlines conversations at every touchpoint throughout the customer journey by unifying communication channels, messaging apps, and chatbots. Unifonic’s solutions ...

Push Monkey

Push Monkey

getpushmonkey.com

Native Mobile and Desktop Push Notifications for Chrome, Safari and Firefox. Easiest way to notify your loyal readers about new content

Pushify.com

Pushify.com

pushify.com

Pushify предоставляет панель управления, с помощью которой вы можете таргетировать своих пользователей за пределами разных границ в зависимости от их часовых поясов. Следовательно, ориентируйтесь на пользователей из разных географических регионов в то время, когда они наиболее активны.

Ocamba

Ocamba

ocamba.com

Полный набор приложений управления предприятием для показа рекламы и обмена push-сообщениями.

NotificationAPI

NotificationAPI

notificationapi.com

NotificationAPI is the FASTEST way to implement notifications (email, in-app, etc.) in your product. It comes with all the necessary integrations under the hood, visual notification editors and SDKs that let you create and integrate new notifications into your product in minutes.

Nashpush

Nashpush

nashpush.com

Nashpush — это мощная и удобная платформа для отправки push-уведомлений, которая позволяет компаниям по всему миру привлекать, привлекать и удерживать свою аудиторию с помощью своевременной отправки персонализированных триггерных push-уведомлений. Nashpush, основанный на превосходной архитектуре, пр...

MonRays

MonRays

monetizationrays.com

MonRays — это ведущее на рынке SaaS-платформа для самообслуживания клиентов с помощью push-уведомлений с простой и удобной интеграцией кода. Почему клиенты любят работать с нами? 🔷PUSH 🔷... Показать больше INED 🔷PWA (Прогрессивные веб-приложения) 🔷НЕАКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Целе...

MaxTraffic

MaxTraffic

maxtraffic.com

Max Traffic — это комплексное маркетинговое решение для сайта, использующее веб-push-уведомления, намерения выхода и рекламные накладки.

indigitall

indigitall

indigitall.com

indigitall is an international company that is offering a SaaS Marketing Automation service that allows our customers sending enriched, segmented, interactive and location-based push notifications to their audience. We cover the full customer lifecycle, activating, converting and retaining an increa...

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