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Альтернативы - Kleene

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Sisense

Sisense

sisense.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio — это онлайн-платформа для создания мощных бизнес-панелей для вашей команды или клиентов, работающих в режиме реального времени.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...

Chartio

Chartio

chartio.com

Облачное решение для бизнес-аналитики и аналитики Chartio позволяет каждому анализировать свои данные из своих бизнес-приложений.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Mineo

Mineo

mineo.app

Преобразуйте блокноты Python в приложения для обработки данных. Mineo — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания приложений для обработки данных на базе ноутбуков с наддувом Python.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

Keen

Keen

keen.io

Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.

Fluidly

Fluidly

fluidly.com

Fluidly фундаментально переосмысливает то, как предприятия планируют и управляют своими финансами, от движения денежных средств до финансирования. Итак, являетесь ли вы бизнесменом, который ищет простой способ сохранить свои денежные средства, или бухгалтером, который хочет лучше обслуживать своих к...

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

Holistics

Holistics

holistics.io

Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — это автоматизированная платформа для рассказывания историй, выходящая за рамки информационной панели и помогающая людям анализировать огромные и сложные данные, чтобы найти в них ценную информацию и возможности. Nugit может предоставить эту информацию посредством рассказывания историй в масш...

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

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