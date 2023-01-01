Специализируясь на мужской одежде для больших и высоких людей уже более полувека, мы предлагаем размеры L-10XL, размеры талии 36-72, а также размеры широкой и очень широкой обуви 8-18.

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