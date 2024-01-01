Альтернативы - Kili Technology
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов благодаря нашим ведущим в отрасли продуктам, глубокому опыту и непревзойденной глобальной команде специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Surge AI
surgehq.ai
Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
Supervisely
supervisely.com
Аннотируйте изображения, видео, наборы данных LiDAR и DICOM, сотрудничайте и обучайте нейронные сети с помощью экосистемы мирового класса для искусственного интеллекта.
Humanloop
humanloop.com
Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее.
Sama AI
sama.com
Раскройте потенциал своей модели благодаря лучшему в отрасли качеству данных. Интегрированная платформа аннотирования данных на базе машинного обучения от Sama с автоматической проверкой упрощает разработку ИИ, ускоряя достижение точности и выход на рынок.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
Qlik
qlik.com
Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотирования компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — это платформа CPaaS для живого видео, Emotion AI, голоса и SMS, предоставляющая API и SDK для веб- и мобильных разработчиков с омниканальными коммуникационными решениями.