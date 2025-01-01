Альтернативы - Kenjo

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

ADP

ADP

adp.com

Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.

Zoho Connect

Zoho Connect

zoho.com

Zoho Connect – это приложение для совместной работы, которое упрощает общение и совместные действия команд, предлагая инструменты для обсуждений и организации задач.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.

Sling

Sling

getsling.com

Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и общения в компаниях с посменной работой.

Deputy

Deputy

deputy.com

Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social — это платформа для управления социальными сетями, обеспечивающая аналитику, публикации и взаимодействие с клиентами на разных платформах.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

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