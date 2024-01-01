Альтернативы - Kenect

FreshReview

freshreview.co

Возьмите под контроль свои онлайн-обзоры. Мы упрощаем вам возможность легко получать 5-звездочные отзывы и демонстрировать их всему миру. Мы помогаем малому бизнесу получать до 60% больше отзывов на таких платформах, как Google и Yelp.