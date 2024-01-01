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Альтернативы - Kenect

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.

Debutify

Debutify

debutify.com

Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Broadly

Broadly

broadly.com

Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

Rannko

Rannko

rannko.com

Rannko — это 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ удобная платформа для управления репутацией, которая позволяет маркетологам и владельцам бизнеса экономить время за счет автоматизации. Продукты включают в себя ✅ Управление отзывами, ✅ Социальные сети, ✅ PowerListings и многое другое. Подпишитесь на Раннко сегодня! 🤩 😎 �...

Appbot

Appbot

appbot.co

Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.

Fera

Fera

fera.ai

Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Cloodot

Cloodot

cloodot.com

Cloodot — это комплексный комплексный пакет управления клиентским опытом «все в одном». Cloodot обеспечивает эффективный и последовательный рабочий процесс для создания репутации, взаимодействия и развития долгосрочных отношений с клиентами через несколько цифровых платформ. Управляйте чатами и отзы...

Mobal

Mobal

mobal.io

Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.

Wooflo Pro

Wooflo Pro

wooflo.pro

Откройте для себя Wooflo Pro, универсальный инструмент управления деловой репутацией, который помогает местным предприятиям собирать положительные отзывы, сохраняя при этом отрицательные. Отправляйте неограниченное количество запросов на проверку по электронной почте, SMS и WhatsApp.

Trustmetrics

Trustmetrics

trustmetrics.io

Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics поможет вам собирать отзывы на автопилоте и отображать их на своем веб-сайте, тем самым создавая социальное доказательство.

ReviewGain

ReviewGain

reviewgain.io

ReviewGain — это SaaS-платформа для управления репутацией в Интернете, созданная для малого и среднего бизнеса. Наше интеллектуальное управление отзывами помогает компаниям достичь наивысшего рейтинга в своей области и превратить свой веб-сайт в машину по привлечению потенциальных клиентов.

Podstatus

Podstatus

podstatus.com

Podstatus — сервис для мониторинга подкастов. Отслеживайте обзоры всех ваших подкастов. Отслеживайте свои рейтинги ежечасно в 175 странах. Ежедневно в вашем почтовом ящике.

Pluspoint

Pluspoint

pluspoint.io

Pluspoint помогает предприятиям и франшизам с несколькими офисами повысить локальную SEO-оптимизацию и привлечь больше органического трафика, предоставляя решения для автоматизации управления отзывами клиентов. С его помощью компании могут собирать отзывы клиентов по различным каналам, включая элект...

Infuse Reviews

Infuse Reviews

infusereviews.com

Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...

Famepilot

Famepilot

famepilot.com

Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, списки, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, в ...

Amazeful

Amazeful

amazeful.com

Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...

2 Step Reviews

2 Step Reviews

2stepreviews.com

Что такое двухэтапная проверка? 2 Step Reviews – компания по сбору отзывов, помогающая местным предприятиям и предприятиям стать ОЧЕВИДНЫМ выбором для клиентов, ищущих их продукты или услуги в Google. Как это работает?

SureCritic

SureCritic

surecritic.com

SureCritic помогает клиентам рассказать правдивую историю своего опыта, одновременно делая процесс более прозрачным для всех.

Riivu

Riivu

riivu.io

Riivu — это инструмент управления отзывами, призванный помочь компаниям получать ценные отзывы, создавать онлайн-обзоры и улучшать свою репутацию с помощью набора универсальных функций. Riivu помогает оптимизировать процесс обратной связи с клиентами, гарантируя, что ваш бренд засияет в Интернете.

Review Tool

Review Tool

reviewtool.com

Получайте больше отзывов о своем бизнесе, отслеживайте свои онлайн-обзоры и отображайте их на своем веб-сайте с помощью платформы создания и управления отзывами Review Tool. Мы — программное обеспечение для управления отзывами №1, лучшая альтернатива Podium и Birdeye.

ReviewRev

ReviewRev

reviewrev.com

Предоставьте своим клиентам необходимые им инструменты управления репутацией. Узнайте больше о решениях ReviewRev по принципу «white label» для управления отзывами, автоматизации социальных сетей и многого другого. Станьте реселлером сегодня.

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...

CustomerLobby

CustomerLobby

customerlobby.com

CustomerLobby помогает компаниям, предоставляющим услуги, получать, управлять и публиковать онлайн-отзывы от своих клиентов.

Avarup

Avarup

avarup.com

Avarup — это передовая платформа для управления онлайн-отзывами, которая позволяет компаниям контролировать свою онлайн-репутацию. С помощью Avarup компании могут легко собирать, управлять и отвечать на отзывы клиентов на различных платформах с помощью единой интуитивно понятной информационной панел...

ReviewBot

ReviewBot

reviewbot.io

Отслеживание отзывов ReviewBot в режиме реального времени помогает вам держать руку на пульсе того, что говорят ваши клиенты, и никогда не пропустить ни одной детали. Легко получайте отзывы в Slack, Zendesk, по электронной почте или везде, где работает ваша команда.

Ratesight

Ratesight

ratesight.com

Ratesight — это онлайн-платформа управления отзывами, которую компании могут использовать для сбора и отслеживания отзывов. Почему важны онлайн-обзоры и управление репутацией? Взгляните на эту статистику: потребители готовы тратить на 31% больше на компании, получившие хорошие отзывы. 84% потребител...

Rallio

Rallio

rallio.com

Благодаря встроенным возможностям распространения и планирования в социальных сетях, усилению рекламы, аналитике, управлению репутацией и многому другому, Rallio представляет собой более разумный и простой способ для брендов максимизировать усилия по социальному маркетингу. Технология Rallio обеспеч...

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

Ваша репутация имеет первостепенное значение, и мы можем быстро помочь вам расширить ваши онлайн-обзоры, чтобы отправить положительное сообщение всем вашим клиентам. Позвони сейчас.

FreshReview

FreshReview

freshreview.co

Возьмите под контроль свои онлайн-обзоры. Мы упрощаем вам возможность легко получать 5-звездочные отзывы и демонстрировать их всему миру. Мы помогаем малому бизнесу получать до 60% больше отзывов на таких платформах, как Google и Yelp.

Shout About Us

Shout About Us

shoutaboutus.com

Shout About Us — единственная комплексная платформа управления репутацией и служба ответов на индивидуальные отзывы, созданная для агентств и брендов. С 2012 года более 10 000 агентств, брендов и местных предприятий использовали платформу Shout About Us, чтобы получать больше положительных отзывов, ...

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

С помощью ReviewGrower вы автоматически будете получать больше пятизвездочных отзывов, рекламировать их в социальных сетях, увеличивать конверсию, встраивая их на свой веб-сайт, и будете защищены от негативных отзывов.

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica — лучшее решение для онлайн-взаимодействия, которое помогает бизнесу расти и быть найденным в Интернете. TrustAnalytica — это универсальный инструмент взаимодействия с клиентами. Благодаря универсальному набору бизнес-инструментов TrustAnalytica может помочь компаниям обеспечить прево...

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая помогает объектам любого размера общаться с гостями, обеспечивать лучшее качество обслуживания гостей и увеличивать продажи. Общение с клиентами на всех этапах их пути; от исследования/бронирования, до прибытия, во время пребыв...

Repuso

Repuso

repuso.com

Социальные отзывы и обзоры на вашем веб-сайте в качестве социального доказательства. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью Repuso.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser — это программное обеспечение для управления репутацией в Интернете и обслуживания клиентов, которое поможет вам превратить онлайн-обзоры в самый мощный маркетинговый инструмент. Мы помогаем брендам с несколькими филиалами, таким как Tashas Group, Drive Auto Group и The Old Spaghetti Facto...

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

FeedbackExpress — это мощное облачное программное решение, которое помогает продавцам Amazon автоматизировать и управлять обратной связью с покупателями.

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