CRM для совместной работы с электронной почтой, поиском клиентов, выставлением счетов и проектами. Karlia: первое программное обеспечение CRM, которое интегрирует ваши полные почтовые ящики с отслеживанием, запланированными отправками, шаблонами и предопределенными ответами. Будьте в два раза продуктивнее!

Веб-сайт: karlia.fr

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Karlia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.