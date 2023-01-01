Спутниковое цифровое телевидение K+ предоставляет услуги платного телевидения премиум-класса с эксклюзивным контентом, богатыми группами каналов, общенациональным покрытием, качеством HD и множеством удобных услуг.

Веб-сайт: kplus.vn

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