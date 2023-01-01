Zing MP3 — это бесплатное музыкальное приложение со множеством выдающихся функций, которые помогут вам получить наилучшие впечатления от музыки на вашем мобильном устройстве. Zing MP3 представляет собой богатый, высококачественный онлайн-музыкальный магазин с полным спектром жанров, постоянно обновляемый самым актуальным новым контентом, упорядоченным по альбомам, видео, исполнителям, категориям чартов, топ-100 и горячим музыкальным темам. Zing MP3, сервис потоковой передачи музыки, был запущен в августе 2007 года и на данный момент состоит из 2 версий: веб-сайта и приложения для платформ iOS, Android и Windows Phone. Приложение Zing MP3 на смартфоне было одним из немногих наиболее часто загружаемых во Вьетнаме за последние несколько лет.

Веб-сайт: mp3.zing.vn

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