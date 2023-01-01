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Альтернативы - Juicer

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...

Automata

Automata

byautomata.io

Умножьте количество своих блогов и видео с помощью автоматического перепрофилирования контента. Превратите видео в статьи, статьи в темы в Твиттере, а тематические исследования в информационные бюллетени.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Walls.io

Walls.io

walls.io

Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также мо...

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...

Smint.io

Smint.io

smint.io

Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое позволяет редакционным группам беспрепятственно и эффективно предоставлять самые свежие новости в прямом эфире. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные ви...

Curatora

Curatora

curatora.io

Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.

Quuu

Quuu

quuu.co

Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого...

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.

Vable

Vable

vable.com

Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данны...

Tagbox

Tagbox

taggbox.com

Tagbox — это идеальная платформа пользовательского контента для маркетологов и владельцев бизнеса. Мы помогаем вам эффективно использовать возможности пользовательского контента (UGC), чтобы привнести человеческий подход в ваш маркетинг. Taggbox Widget, мировой лидер в цифровом пространстве, помогае...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.

Practina

Practina

practina.com

Practina — лучший инструмент маркетинга в социальных сетях, который поможет вам стать лучшим маркетологом. Это программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях упрощает управление и планирование всех ваших учетных записей в социальных сетях в одном месте.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.

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