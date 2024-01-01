Juicebox

Juicebox

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: juicebox.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Juicebox в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Лидер в поиске талантов с помощью искусственного интеллекта. Представляем PeopleGPT, поисковую систему с искусственным интеллектом, которая понимает, кого вы ищете. Специально создан для рекрутинга, экспертных сетей, поиска поставщиков и многого другого.

Веб-сайт: juicebox.ai

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