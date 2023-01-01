Альтернативы - Jiminny
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапов и малого бизнеса
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai записывает ваши звонки, расшифровывает их во время разговора и генерирует краткие заметки о встречах с возможностью поиска. Работает с Zoom, Google Meet, Webex и многими другими платформами.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Balto
balto.ai
Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
sales-i
sales-i.com
Sales-i может сделать продавцов продукции более эффективными и повысить производительность компании с помощью отраслевого программного обеспечения для анализа продаж. Продавайте с умом. Работайте с умом.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
Celonis
celonis.cloud
Управление исполнением и интеллектуальный анализ процессов от Celonis. Мы выявляем и устраняем недостатки, которые вы не видите. Быстро начните работу с Celonis EMS и масштабируйтесь бесконечно.
Syncari
syncari.com
Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
Lative
lative.io
Lative помогает современным отделам продаж по-новому взглянуть на то, как они измеряют и управляют планированием мощности и эффективностью продаж в Salesforce, чтобы максимизировать прибыльный рост продаж. Наша платформа позволяет вам отказаться от трудоемкого извлечения данных вручную, сложных поль...
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Staircase AI
staircase.ai
Превратите каждого члена команды в лидера по доходам. Используйте искусственную аналитику доходов, чтобы прогнозировать отток клиентов, выявлять скрытые возможности роста в масштабе и устранять необходимость в обратной связи с людьми.