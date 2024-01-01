Альтернативы - Ivory Consulting
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Bench Accounting
bench.co
Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Zeni
zeni.ai
Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.
Fincent
fincent.com
Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
ProjectionHub
projectionhub.com
Инструмент финансового прогнозирования, который обеспечивает индивидуальную оценку доходов посредством анализа продаж.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal помогает командам использовать данные для увеличения доходов. Во-первых, мы работаем с вашей командой, чтобы выделить ваш идеальный профиль клиента и составить список потенциальных клиентов с высокими намерениями. Затем мы регулярно обеспечиваем вашей команде целевых потенциальных покупат...
LBMC
lbmc.com
LBMC — это фирма, предоставляющая профессиональные услуги, которая предлагает бухгалтерские и финансы, человеческие ресурсы, технологии, риски и информационную безопасность, а также консультационные услуги по вопросам благосостояния как предприятиям, так и частным лицам с высоким уровнем дохода. Их ...
American Century Investments
americancentury.com
Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма, предоставляющая финансовые услуги, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.