Альтернативы - ivideon.com

SOLINK

solink.com

Solink — это программное обеспечение на основе подписки, которое соединяет кадры с вашей камеры с данными вашего POS-терминала, чтобы предоставить вам информацию, необходимую для увеличения вашей прибыли, уменьшения количества краж и помощи вам в экономии вашего времени. Solink просматривает все ва...