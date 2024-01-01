Альтернативы - Iris.ai

Knots

knots.io

Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.