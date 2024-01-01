Альтернативы - Iris.ai
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
scite.ai
scite.ai
scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
AfforAI
afforai.com
Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Cohere
cohere.com
Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.
Enago Read
read.enago.com
Ускорьте анализ и понимание литературы с помощью RAx — умного помощника для изучения, сопоставления идей и организации легкого описания исследований.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
tinq.ai
tinq.ai
Единый API для всех ваших потребностей в анализе текста. Tinq.ai — это простой инструмент обработки естественного языка. Это поможет вам легко реализовать анализ текста в ваших проектах.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.
Convai
convai.com
Предоставьте своим персонажам человеческие возможности общения в играх и приложениях виртуального мира.
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs разрабатывает текстовую аналитику для пользовательского контента, уделяя особое внимание злоупотреблениям и приложениям правоохранительных органов/регулирования.
Prosa.ai
prosa.ai
Мы — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая разрабатывает решения на основе обработки индонезийского естественного языка с глубоким обучением. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы предоставить компаниям возможность более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, оптим...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — это кроссплатформенная среда разработки Prompt Engineering, которая помогает вам дополнить ваши приложения и рабочие процессы мощными возможностями генеративного искусственного интеллекта. Одна мощная игровая площадка, все провайдеры и LLM. Синхронизация устройств, совместная работа ...
Knots
knots.io
Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.
ADVANCE.AI
advance.ai
Победитель премии ASEAN Fintech Awards 2023 Global Fintech Awards, проводимой Валютным управлением Сингапура и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. ADVANCE.AI — ведущая компания по комплексному управлению рисками SaaS в Юго-Восточной Азии, предоставляющая цифровую идентификацию KYC/KYB, ...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity создает продукты и API обработки естественного языка для понимания неструктурированных данных и извлечения информации из текста. Plasticity предоставляет готовые решения для понимания неструктурированных данных и конечных точек API для обработки естественного языка. Итак, ищете ли вы гот...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox предлагает большое количество готовых классификаторов и служб обработки естественного языка, которые можно использовать в широком спектре приложений, включая: анализ настроений, классификацию тем, обнаружение языка, анализ субъективности, обнаружение спама, оценку чтения, ключевые слова...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Udger
udger.com
В каких случаях подходит обнаружение с помощью строки useragent и когда вам может помочь сервис udger.com? * Бизнес * Пользовательский опыт * Технический * Другие
Twinword API
twinword.com
Twinword API предоставляет программное обеспечение для анализа текста, которое позволяет компаниям и организациям создавать инструменты, которые могут читать, анализировать и обрабатывать письменный текст. На данный момент Twinword разработала 13 различных API-интерфейсов обработки естественного язы...
Spitch
spitch.ai
Spitch — глобальный поставщик решений диалогового искусственного интеллекта для B2B и B2C со штаб-квартирой в Швейцарии с 2014 года и присутствием во многих странах Европы и Северной Америки. Spitch помогает предприятиям лучше понимать и обслуживать своих клиентов посредством использования обработки...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — это B2B SaaS, предоставляющий сотрудникам, работающим на передовой линии, интуитивно понятный интерфейс на естественном языке для доступа к труднодоступным корпоративным данным для информирования и ускорения бизнес-решений, что дает значительные преимущества для предприятий. NLSQL — это пер...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — это платформа искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для оценки текста (классификация текста и оформление заявок) с целью автоматизации корпоративных операций и экономии часов ручной обработки данных. Это специально созданное приложение, которое не требует от по...
Kairntech
kairntech.com
От документов к влиянию на бизнес: Проблема, которую мы решаем, заключается в том, как анализировать большие объемы документов для извлечения информации, необходимой для принятия решений в технических, научных, военных, а также коммерческих, юридических, административных или бухгалтерских вопросах. ...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai — это компания, ориентированная на API, и ведущая платформа автоматизации кадровых данных на базе искусственного интеллекта. Компания помогает более чем 1000 клиентам (поставщикам программного обеспечения для управления персоналом, кадровым агентствам, крупным работодателям и фирмам по под...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
Deepset Cloud — это корпоративная SaaS-платформа для создания приложений для обработки естественного языка.