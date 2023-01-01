Альтернативы - iovox
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Truly
truly.co
Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
Telmetrics
telmetrics.com
Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
WhatConverts
whatconverts.com
Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.
Cordless
cordless.io
Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
OnviSource
onvisource.com
Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.
Dialics
dialics.com
Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампани...
AuditCall
auditcall.com
AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию обо всех аспектах, из-за которых звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получ...
800response
800response.com
800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, кот...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организаци...
Call iQ
mycalliq.com
Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому ...
CallAction
callaction.co
CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно расту и совершенствуясь, мы гордимся тем, ...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler предлагает простой способ начать и масштабировать кампании по отслеживанию звонков по самым конкурентоспособным тарифам в отрасли.
CallGear
callgear.ae
Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.
WildJar
wildjar.com
WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и сопоставляет источник реферера при каждом входящем звонке.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.
Retreaver
retreaver.com
Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные по...
Nimbata
nimbata.com
Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объ...
Infinity Hub
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...
Infinity Portal
infinity.co
Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою деятельность по получен...
800.com
800.com
В 800.com мы стремимся помогать компаниям общаться со своими клиентами. Являясь ведущим поставщиком бесплатных телефонных номеров, специальных телефонных номеров и программного обеспечения для звонков, мы упрощаем компаниям возможность связаться со своими клиентами в любой точке мира. Наша миссия — ...
PBXDom
pbxdom.com
Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных звонков, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгори...
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше гибко настраиваемое решение может похвастаться интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...
Salesken
salesken.ai
Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.
Ringba
ringba.com
Отслеживание звонков, атрибуция, отчетность и аналитика для маркетологов, цифровых агентств, колл-центров, оплаты за звонок и сетей повышения эффективности.
Invoca
invoca.com
Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.