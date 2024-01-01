Альтернативы - Instacart

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff доставляет все, что вам нужно: доставку еды, товаров для дома, закусок и алкоголя на некоторые рынки.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Routific

Routific

routific.com

Самое простое программное обеспечение для планирования маршрута доставки. Сочетая мощную оптимизацию маршрутов с пятизвездочным опытом доставки, Routific делает планирование местных маршрутов доставки простым и выгодным.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Комплексная платформа электронной коммерции для продуктовых магазинов, ресторанов, пекарен и любых других отраслевых предприятий, которые могут выходить в Интернет.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Абсурдно свежие продукты и наборы еды доставили в тот же день.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планировщик маршрутов и оптимизация доставок Мы упрощаем доставку товаров или отслеживание ваших услуг. Используйте свой собственный автопарк или передайте доставку другим курьерам в одном приложении.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизирует весь процесс заказа продуктов. Мы платим поставщикам за все, что они поставляют. Бакалейщики платят только за то, что продается.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности