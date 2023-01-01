WebCatalog
InstaAstro

InstaAstro

instaastro.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сделайте свой первый звонок или чат с астрологом всего за ₹1/-. Получите ваши прогнозы от проверенных экспертов. Ищете универсальное решение для астрологии, духовности и здоровья? InstaAstro — лучшее астрологическое онлайн-приложение, позволяющее получать самые точные прогнозы. Живой чат или звонок с онлайн-астрологами, тарологами, нумерологами для получения гороскопа и предсказания Кундли.

Веб-сайт: instaastro.com

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