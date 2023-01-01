Альтернативы - Insightech
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Pendo
pendo.io
«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Woopra
woopra.com
Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix — это платформа на базе SaaS, которая предоставляет рекомендации внутри приложений и поддержку производительности веб-приложений и программных продуктов. Whatfix помогает компаниям создавать интерактивные пошаговые инструкции, которые появляются в веб-приложениях. У Whatfix есть офисы в Сан...
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
Flywheel
getflywheel.com
Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимизируйте работу в Интернете с помощью видеозаписей поведения пользователей. Точно записывайте каждый сеанс и выпуск всего за 14 долларов в месяц.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Keen
keen.io
Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Snowplow
snowplow.io
Snowplow дает командам полную гибкость и контроль над тем, как данные о поведении собираются, структурируются, обрабатываются, моделируются и хранятся.
Dynatrace
dynatrace.com
Унифицированная наблюдаемость и безопасность Упростите сложность облака и внедряйте инновации быстрее и безопаснее с помощью единственной платформы аналитики и автоматизации, основанной на причинно-следственном искусственном интеллекте.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
WalkMe US
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.
Stormly
stormly.com
Превратите свои данные в ценную информацию одним щелчком мыши 🤯. Создайте свою информационную панель и мгновенно обнаруживайте закономерности в данных о ваших продуктах.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.
June
june.so
Июнь — это облегченная продуктовая аналитика для B2B SaaS. Получите полезную информацию и специальные отчеты за секунды, а не часы.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak is a UX research platform ready to help you with whatever challenges you throw at it. If you ever wondered what your users think and feel regarding your website, app, or prototype, you don’t have to guess anymore. There are many tools available through the UXtweak platform, including complex...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO is the fastest, easiest way to get actionable insights from customer comments and conversations. Our AI-powered 360 Feedback Analytics platform provides 40+ integrations and reveals in real time the emotions, topics and data that matter to CX, marketing and customer support teams.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird is a product analytics tool to find and improve the end-user experience. With ReplayBird, companies can understand how and why people engage, convert, and retain in real-time across devices to improve their user experience. Empower your teams with comprehensive product analytics to inform...
APTANIA
aptania.com
Our Customer Data Platform (CDP) provides a centralised approach to managing your data through an easy to use, intuitive interface. Underpinned with a data model which allows for core business data to only be stored once prevents the need for complex integrations across many different systems or pro...
Witbe
witbe.net
Leading innovation in the Quality of Experience (QoE) industry, Witbe offers an award-winning approach to monitor the QoE delivered to users of any interactive service (telephony, video, Web), on any device (PC, smartphone, STB), and through any network (fixed, mobile, OTT). Since its foundation in ...
Toonimo
toonimo.com
User Experience Made Easy, for Everyone. Toonimo is a leading Digital Adoption Platform for enterprises who streamline the efforts for internal employee training and customer onboarding initiatives. For organizations that want to help bolster user adoption of new or currently used software solutions...
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в академических исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за у...
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, посредством комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользо...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5 м...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...
Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой набор аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и ...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Figpii
figpii.com
Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Eppo
geteppo.com
Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.