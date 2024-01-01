Альтернативы - INS Global

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанять лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель...