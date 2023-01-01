Это полное программное обеспечение для управления персоналом с модулями «Персонал», «Отпуск», «Пдкс», «Производительность», «Опрос» и «Обучение». С помощью программы административные процессы, такие как финансы и т. д., также управляются в цифровом формате.

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