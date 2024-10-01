Альтернативы - InMoment
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn — это платформа для анализа текста, которая позволяет компаниям создавать новую ценность из текстовых данных. Он предоставляет простой графический интерфейс, в котором пользователи могут создавать индивидуальную классификацию текста и анализ извлечения, обучая модели машинного обучения, ...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys была разработана актерами озвучивания и видео совместно с профессионалами в области лингвистики и искусственного интеллекта, которые осознали необходимость создания аудиовизуального контента с использованием искусственного интеллекта. Мы считаем, что персонализированный контент и...
InfraNodus
infranodus.com
InfraNodus — это инструмент визуального сетевого анализа текста на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи пользователям в исследованиях и исследованиях. Он может обрабатывать и визуализировать текстовые данные в виде сетевого графика, предоставляя представление об основных тема...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих да...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организа...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
DeepOpinion — это универсальная платформа, которая позволяет специалистам по автоматизации создавать автоматизированные системы искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода. Он использует передовые модели машинного и глубокого об...
NetMiner
netminer.com
NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.
unitQ
unitq.com
unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...
DeepTalk
deep-talk.ai
Анализ отзывов клиентов и сотрудников никогда не был проще с Deep Talk. Всего несколькими щелчками мыши вы можете превратить любой текст, включая опросы, обзоры, чаты и электронные письма, в ценные данные. Этот инструмент позволяет классифицировать и классифицировать отзывы, определять настроения и ...
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
Beehive AI
beehive.ai
Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...
Text2data
text2data.com
После завершения анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.
Labelf
labelf.ai
Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...
Yabble
yabble.com
Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенно...
Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, обеспечивает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое и по...
Keatext
keatext.ai
Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...
MeaningCloud
meaningcloud.com
ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API.
Thematic
getthematic.com
Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...
Playvox
playvox.com
По мере того, как объем ваших разговоров растет, становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предлагает революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к нем...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Ценная, ясная, значительная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов – чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент искусс...
Olvy
olvy.co
Olvy — это инструмент управления обратной связью на базе искусственного интеллекта, который превращает отзывы пользователей в полезную информацию для продуктовых команд. Благодаря глубокому анализу и общению в режиме реального времени Olvy позволяет пользователям оставаться в центре разработки вашег...
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа для автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изуче...
Wonderflow
wonderflow.ai
Каждый день миллионы покупателей оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продукции, точн...