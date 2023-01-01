Альтернативы - Influ2
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
WASK
wask.co
WASK — это инструмент цифрового маркетинга, который позволяет вам управлять рекламой в Facebook, Instagram и Google в одном месте с помощью интеллектуальных функций.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Red Flag Alert
redflagalert.com
Комплексная аналитика для стимулирования роста вашей компании и одновременной защиты от финансовых рисков с помощью нашей платформы данных B2B, обеспечения соответствия требованиям и кредитных рисков.
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. ...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld помогает компаниям увеличить доходы и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая более быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам посредством теплого знакомства.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...
Advertaze
advertaze.com
Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу п...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доходы с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущий в отрасли механизм разрешения и анализа иденти...
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent позволяет проверять потенциальных клиентов в режиме реального времени, расширять данные о покупателях, запускать рабочие процессы электронной почты и звонков, а также быстрее закрывать сделки — и все это из единого интерфейса.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.
RelPro
relpro.com
Настраиваемые, адаптируемые и интегрированные в ваш рабочий процесс решения RelPro для развития бизнеса экономят ваше драгоценное время, ускоряют инициативы по росту и обеспечивают результаты.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенно и добиваться успеха благодаря высоко персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...
Intentsify
intentsify.io
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях нового поколения, плат...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...