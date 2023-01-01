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Альтернативы - Influ2

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...

WASK

WASK

wask.co

WASK — это инструмент цифрового маркетинга, который позволяет вам управлять рекламой в Facebook, Instagram и Google в одном месте с помощью интеллектуальных функций.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

Cognism

Cognism

cognism.com

Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Комплексная аналитика для стимулирования роста вашей компании и одновременной защиты от финансовых рисков с помощью нашей платформы данных B2B, обеспечения соответствия требованиям и кредитных рисков.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. ...

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

SmallWorld помогает компаниям увеличить доходы и снизить затраты на привлечение клиентов, обеспечивая более быстрый доступ к целевым потенциальным клиентам посредством теплого знакомства.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу п...

Opensense

Opensense

opensense.com

Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.

Ramper

Ramper

ramper.com.br

Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доходы с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).

Versium

Versium

versium.com

Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущий в отрасли механизм разрешения и анализа иденти...

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...

Infotelligent

Infotelligent

infotelligent.com

Infotelligent позволяет проверять потенциальных клиентов в режиме реального времени, расширять данные о покупателях, запускать рабочие процессы электронной почты и звонков, а также быстрее закрывать сделки — и все это из единого интерфейса.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.

RelPro

RelPro

relpro.com

Настраиваемые, адаптируемые и интегрированные в ваш рабочий процесс решения RelPro для развития бизнеса экономят ваше драгоценное время, ускоряют инициативы по росту и обеспечивают результаты.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенно и добиваться успеха благодаря высоко персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.

Owler

Owler

owler.com

Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и ​​клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях нового поколения, плат...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...

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