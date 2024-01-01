Альтернативы - Inex One

Experfy

experfy.com

Experfy, созданный в Гарварде, — это торговая площадка для найма ведущих специалистов по данным, инженеров по данным, разработчиков, программистов и архитекторов. Самые престижные компании и стартапы полагаются на фрилансеров в области обработки данных в своих критически важных проектах.