Альтернативы - Incises
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.
Onelink.to
onelink.to
Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Pixel
pxl.to
Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.
cutt.ly
cutt.ly
Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...
T.LY
t.ly
T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.
Bitelink
bitelink.co
Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io позволяет вам увеличить отдачу от инвестиций в ссылки, которыми вы делитесь, позволяя сокращать, брендировать и оптимизировать ваши URL-ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга и превращать каждую ссылку, которой вы делитесь, в фирменный актив. Вот что он...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk — это 100% бесплатная платформа, которая позволяет вам создать персонализированную и легко настраиваемую страницу, содержащую все важные ссылки, которыми вы хотите поделиться со своей аудиторией. Его можно использовать на социальных платформах, таких как Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, ...
GoLinks
golinks.io
Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.
Upslash
upslash.io
Помогите командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью легко запоминающихся коротких ссылок, называемых ссылками перехода.
Teenyfy
teenyfy.com
Простая для понимания платформа сокращения URL-адресов и управления ссылками с фирменными URL-адресами, многочисленными основными моментами и постоянным расследованием мельчайших деталей. Наши короткие связи знают, как, когда и где кто-то нажал или связался с вашими сокращенными ссылками и многое др...
Tapper
tapper.ai
Tapper дает современным маркетинговым командам умную ссылку для каждой кампании. Ссылки на бренды, перенаправление, ретаргетинг, глубокие ссылки, аудитории A/B-тестирования и точное измерение эффективности ваших кампаний на разных платформах и каналах.
UTM Link
utmlink.io
Создавайте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими фирменными короткими ссылками с помощью UTMLink.io. Позвольте вашим клиентам чувствовать себя в безопасности, нажимая на вашу фирменную ссылку. Поддержка агентств и маркетологов, работающих с данными: * Быстрое и надежное создание ссылок * Авто...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me — бесплатный инструмент для сокращения URL-адреса или ссылки. Используйте наш URL Shortener, чтобы создать сокращенную ссылку, которую будет легче запомнить. * Легко сократить: Goo-Gl.me — это просто и быстро. Введите длинную ссылку, чтобы получить сокращенную ссылку. * Статистика: провер...
lc.cx
lc.cx
Lc cx — это простая и мощная маркетинговая платформа для создания и управления ссылками, которая позволяет вам создавать, публиковать и делиться короткими ссылками в ваших сообществах, используя название вашего бренда или наш сокращатель URL-адресов. Один инструмент для всех ваших потребностей: инд...
Shylnk
shylnk.com
Бесплатный URL Shortener с премиум-функциями. У него также есть расширение для Chrome.
Shorten.REST
shorten.rest
RESTful API для сокращения URL-адресов * Приступайте к работе за считанные минуты, без звонков по продажам или презентаций. * Бесплатный SSL-сертификат для всех ваших доменов * Создавайте неограниченное количество фирменных коротких URL-адресов. * Отслеживайте неограниченное количество кликов для ка...
Terminus.app
terminusapp.com
Создавайте, управляйте, сотрудничайте и делитесь своими URL-адресами отслеживания. Все ваши теги и URL-адреса в одном месте. * Постоянно соблюдайте правила маркировки UTM (или CID). Сделайте ваши отчеты Google Analytics, Adobe и другие более точными и информативными: включите нижний регистр, ограни...
Bitly.Pk
bitly.pk
Лучший сервис сокращения URL-адресов. Создавайте бесплатные неограниченные короткие ссылки для вашего бизнеса. Вы можете создавать и делиться фирменными ссылками с личными доменами на bitly.pk.
Replug
replug.io
Сокращайте, отслеживайте и оптимизируйте свои ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга, фирменных ссылок и мощной аналитики.
T2M URL Shortener
t2mio.com
Сокращатель URL-адресов T2M — это универсальная платформа для управления ссылками. Лучший инструмент для сокращения URL-адресов с фирменным доменом и API. Персонализированные короткие ссылки с QR-кодами, расширенной аналитикой и отчетами. Вариант выделенного экземпляра для агентств.
Linkjoy
linkjoy.io
Благодаря Linkin Bio, ретаргетингу URL-адресов и курируемым страницам Linkjoy поможет вам Повышайте узнаваемость бренда, привлекайте больше потенциальных клиентов и однократно перенацеливайтесь Посетители.
RetargetKit
retargetkit.com
Отслеживайте свои клики и коэффициенты конверсии, собирайте потенциальных клиентов, создавая веб-страницы для своей универсальной платформы партнерских продуктов за несколько кликов.
Linkly
linklyhq.com
Linkly позволяет превратить любую ссылку в ссылку для отслеживания. Linkly упрощает отслеживание и перенаправление ссылок. Создавайте простые, красивые и фирменные с помощью редиректов, ретаргетинга и многого другого. Вы можете добавить пиксели ретаргетинга, отслеживание конверсий, собственные доме...
Urless
urless.com
Urless — это сервис, который превращает длинную ссылку в более управляемые и удобные URL-адреса, созданный с использованием мощных инструментов, которые помогут вам развивать и защищать свой бренд. Он предлагает генераторы QR-кодов с аналитикой для отслеживания, создания целевых страниц, цифровых ви...
Trotto
trot.to
Trotto — это ваши данные, мгновенно и интуитивно. Получайте доступ, ищите и делитесь ресурсами команды так быстро, как только сможете их произнести. Trotto позволяет сотрудникам использовать ссылки Go; сократите любой URL-адрес с помощью запоминающегося ключевого слова (go/HR или go/code). Помните,...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io — это аутентичные фирменные короткие ссылки NextGen. Создавайте уникальные, содержательные короткие ссылки, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего бренда, привлечь внимание и повысить рейтинг кликов. Сообщите своим клиентам, что ваша компания поделилась URL-адресом, и сделайте ссылки, ...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Контролируйте свои ссылки с помощью расширенных функций сокращения, таргетинга и отслеживания. * Полная платформа управления ссылками для брендинга, отслеживания и обмена короткими ссылками. * Познакомьтесь со своей аудиторией с помощью нашей подробной статистики и лучше поймите эффективность ваших...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая позволяет частным лицам, предприятиям и влиятельным лицам оптимизировать свое присутствие в Интернете. Наши передовые решения включают сокращение ссылок, биографические страницы и генерацию QR-кода — все они предназначены для опти...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub — это платформа, упрощающая управление веб-сайтами для частных лиц и предприятий. Наши инновационные инструменты упрощают перенаправление URL-адресов, мониторинг трафика веб-сайта и управление доменными именами. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, маркетологом или веб-разр...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy предоставляет безопасные туннели к локальному хосту, чтобы можно было легко поделиться своим веб-сайтом или приложением. Создавайте туннели HTTP, TCP или TLS к вашему Mac/ПК, даже если он находится за брандмауэрами и NAT. Нет необходимости настраивать облако или сервер для размещения ваших ве...
LinkerFit
linkerfit.me
Универсальный инструмент для сокращения ссылок, предлагающий ряд мощных функций. Он позволяет быстро сокращать длинные URL-адреса до кратких ссылок, которыми можно делиться. Кроме того, он предоставляет функции создания QR-кодов, упрощая пользователям доступ к вашему контенту с помощью своих смартфо...
Katana Run
katana.run
Katana.Run — это платформа для сокращения цифровых URL-адресов, предназначенная для упрощения и оптимизации процесса преобразования длинных ссылок в краткие URL-адреса, которыми можно делиться. Его возможности выходят за рамки простого сокращения ссылок, предлагая такие функции, как настройка ссылок...
URL180
url180.com
Раскройте силу своего цифрового присутствия. Повторно привлекайте свою аудиторию, привлекайте ценных потенциальных клиентов и монетизируйте контент. Сокращайте URL-адреса, создавайте страницы с биографическими ссылками, собственные QR-коды, ссылки на визитные карточки, ссылки на файлы и многое друго...
ShortSwitch
shortswitch.com
Пользовательский сервис сокращения URL-адресов, который позволяет вам использовать собственный домен или поддомен. Ваши пользователи будут знать, что они нажимают на надежные ссылки, потому что это ваш домен. Только авторизованные пользователи могут создавать ссылки в вашей службе коротких URL-адрес...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink — это платформа, предлагающая набор инструментов, позволяющих цифровым маркетологам максимально эффективно использовать свою работу. Эта платформа предлагает различные типы инструментов цифрового маркетинга, которые действительно работают. С помощью этого программного обеспечения для циф...
once.to
once.to
Once.to — это современный, производительный и многофункциональный инструмент для сокращения URL-адресов (сокращатель ссылок), который предлагает обширное отслеживание кликов и аналитику ссылок, правила таргетинга, отслеживание параметров UTM, A/B-тестирование и т. д. Он также легко интегрируется с д...
Neontools.io
neontools.io
Neontools — это бесплатный набор инструментов онлайн-маркетинга 8-в-1, который делает цифровые инструменты доступными каждому. Включая анализатор хэштегов, средство создания коротких ссылок, микролендинги и т. д. — все необходимые маркетинговые инструменты для вашего бизнеса в одном месте.
Uplifter
uplifter.ai
Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быстре...
Foxly
foxlyme.com
Foxly, сокращатель ссылок, включает в себя множество функций, которые позволяют вам настроить сокращенную ссылку и создать идеальный призыв к действию, а также возможность отслеживать своих подписчиков и взаимодействовать с ними всякий раз, когда вы делитесь с ними своим контентом. Все начинается с...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитных...
Tapz
tapz.in
Превратите посетителей вашего сайта в клиентов, привлекая их через Tapz, и увеличивайте аудиторию с помощью инструментов продвижения, виджета социальных сетей и платформы социального чата.
Cutmy
cutmy.link
Увеличьте эффективность своих кампаний, создавая динамические ссылки, QR-коды и биографические страницы, и получайте мгновенную аналитику. Функции, которые вам когда-нибудь понадобятся: * Пользовательская целевая страница * Накладки с призывом к действию * Отслеживание событий * Умный таргетинг * ...
Socxly
socxo.com
Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, который поможет вам расширить охват, лучше представить свой контент в СМИ, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы делитесь, в смарт-ссылки....
Delivr
delivr.com
С 2008 года это надежный, ориентированный на конфиденциальность динамический генератор QR-кодов для подключенной упаковки, интеллектуальных этикеток, печатных и вещательных СМИ, а также рекламы DOOH. Динамические QR-коды со сверхспособностями и практически безграничными возможностями. Все, что вам н...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr — это комплексное решение для управления ссылками, позволяющее размещать ваши ссылки! Это делает обмен быстрым и простым. Это означает увеличение трафика к вашему бренду, что приведет к появлению множества новых клиентов. LinkMngr — это больше, чем просто инструмент для сокращения ссылок. ...
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin — это бесплатный инструмент для сокращения URL-адресов, который предоставляет компаниям уникальные и фирменные короткие ссылки, а также аналитику сокращенных ссылок. Основная цель Lnnkin — изменить способ взаимодействия Интернета со ссылками на веб-сайты, предоставляя безопасные короткие ссыл...
JotURL
joturl.com
10 ПРОДУКТОВ В ОДНОМ Мощный и эффективный маркетинговый инструмент, предназначенный для повышения результатов и конверсий входящего маркетинга с лучшим пользовательским интерфейсом: Vanity Url / Ремаркетинг / Конверсия / Призыв к действию / Deep Link / Easy Deep Link / InstaURL / WhatsURL / Таймер ...