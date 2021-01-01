Альтернативы - InAppStory

Appgain.io

appgain.io

Appgain — это полнофункциональная платформа для веб- и мобильного маркетинга, помогающая мобильным и веб-приложениям привлечь больше пользователей и улучшить взаимодействие на одной платформе. К 2020 году будет потрачено 200 миллиардов долларов только на то, чтобы заставить вас загружать приложения....