Альтернативы - Impartner
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Инновационные решения онлайн-маркетинга для компаний, производящих потребительские бренды, продающих через каналы, объединяющие сильные бренды, независимых дилеров и потребителей. Компания JGSullivan Interactive, первоначально основанная в 1955 году как реклама JGSullivan, сегодня видит свою задачу ...
Vartopia
vartopia.com
Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...
Marvia
getmarvia.com
Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...
xAmplify
xamplify.com
Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...
Channext
channext.com
Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...
Vibe.co
vibe.co
Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.
MioDatos
miodatos.com
MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создава...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочное партнерство и процветающую экосистему.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
MeasureMatch
web.measurematch.com
Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...
Relevize
relevize.com
Увеличьте доход от продаж вашего канала. Канальные продажи имеют решающее значение для дальнейшего роста. Автоматизируйте процесс формирования спроса для своих партнеров, чтобы эффективно генерировать потенциальных клиентов, воронку продаж и доходы.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.