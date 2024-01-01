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Альтернативы - Impartner

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...

JGSullivan Interactive

JGSullivan Interactive

jgsullivan.com

Инновационные решения онлайн-маркетинга для компаний, производящих потребительские бренды, продающих через каналы, объединяющие сильные бренды, независимых дилеров и потребителей. Компания JGSullivan Interactive, первоначально основанная в 1955 году как реклама JGSullivan, сегодня видит свою задачу ...

Vartopia

Vartopia

vartopia.com

Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...

Marvia

Marvia

getmarvia.com

Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...

xAmplify

xAmplify

xamplify.com

Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...

Channext

Channext

channext.com

Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...

Vibe.co

Vibe.co

vibe.co

Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.

MioDatos

MioDatos

miodatos.com

MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создава...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...

Builtfirst

Builtfirst

builtfirst.com

Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...

Magentrix

Magentrix

magentrix.com

Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.

Partnered

Partnered

partnered.com

Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочное партнерство и процветающую экосистему.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...

Reveal

Reveal

reveal.co

Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...

Relevize

Relevize

relevize.com

Увеличьте доход от продаж вашего канала. Канальные продажи имеют решающее значение для дальнейшего роста. Автоматизируйте процесс формирования спроса для своих партнеров, чтобы эффективно генерировать потенциальных клиентов, воронку продаж и доходы.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.

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